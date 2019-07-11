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Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде

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Аріана Гранде знялась для Vogue зі своїм песиком - фото 1
Аріана Гранде знялась для Vogue зі своїм песиком / gettyimages

Співачка Аріана Гранде вперше з'явилася на обкладинці серпневого номера американського Vogue. Утім, увага прикута не зовсім до виконавиці, а до її партнера по зйомці.

До слова, над зйомкою для видання працювала фотограф Енні Лейбовіц. А на світлинах Аріана позує на пляжі у крислатому капелюсі поруч з бездомним песиком.

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Увагу користувачів мережі привернув песик, який з'явився на обкладинці разом з Гранде. Це колись бездомний собачка, який став улюбленцем співачки Аріани Гранде. Він – суміш бігля та чихуахуа.

У Twitter Аріана навіть написала: "Спасибі, що дозволили мені стати фоном на першій обкладинці Тулуза для Vogue".

Утім, не вельми вдале накладання песика на світлину співачки викликало справжню бурю з мемів, які посипалися у мережі. Пропонуємо глянути кілька:

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340236

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340237

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340238

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340239

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340240

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340241

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340242

Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде - фото 340243

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Джерело: Buro247
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