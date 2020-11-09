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Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 4 випуск, хто покинув шоу
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9 листопада вийшов 4 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу в четвертому епізоді.
У 4 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цей тиждень присвячений вмінню працювати у парі.
І ще: Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 3 випуск, хто покинув шоу
4 випуск: місія № 1 – бути на одній хвилі з суперницею
Хто покинув проєкт у 4 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці.
Минулого тижня у модельному реаліті відбулося яскраве перевтілення моделей. У нових образах дівчата намагалися продемонструвати себе як успішний бренд і зробити рестарт своєї кар’єри. Новий тиждень на проєкті розпочався дуже несподівано. Дівчата стали учасницями шоу Володимира Дантеса, де на них чекало екстремальне інтерв’ю та бридкі ласощі.
Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 4 випуск – дивитися онлайн від 9.11.2020
Тиждень колаборації
Під час випробувань дівчата не лише дізнаються більше про це поняття, а й навчаться працювати в парі. Для виконання першого завдання моделям потрібно обрати собі партнерку та знятися з нею в фотосесії. Випробування ускладнюється тим, що одна з дівчат має тримати на витягнутій нозі кришталевий бокал з напоєм. Якщо бокал падає і розбивається, то випробування закінчується.
Ні виробам із натурального хутра!
Під час другого випробування на учасниць чекає дефіле, присвячене відмові від справжнього хутра. Дівчатам доведеться одягнути одну 28-кілограмову шубу на двох. Вага шуби – уособлення тягаря, який бере на себе людина, коли купує такий виріб.
У 4 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула... інформація оновлюється.
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