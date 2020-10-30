Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 3 випуск, хто покинув шоу

30 жовтня вийшов 3 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу у третьому епізоді.

У 3 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цей тиждень присвячений перевтіленню.

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3 випуск: Змінити себе, щоб змінити світ

Хто покинув проєкт у 3 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці.

У головному модельному реаліті ранок дівчат починається не з кави, а з перевтілення. Третій тиждень оголошено тижнем ребрендингу, тому на моделей чекають зміни образів. Кому нове амплуа додасть впевненості та індивідуальності? А хто буде почуватися, ніби не у своєму тілі?

Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 3 випуск – дивитися онлайн від 30.10.2020

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Тиждень ребрендингу

На третьому тижні випробувань експерти програми візьмуться за перевтілення моделей. Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк підберуть для дівчат нові образи, які якнайкраще розкриють їхній внутрішній світ. Для когось зміна зовнішності буде зовсім незначною, а для когось – кардинальною. Деяким дівчатам буде зовсім не солодко, адже не кожна готова попрощатися з довгим волоссям чи пофарбуватися в яскравий колір. Чим закінчиться тиждень апгрейду? Хто зрадіє новому амплуа, а хто засмутиться?

Зайві сантиметри та кілограми: Сергій Нікітюк довів моделей до сліз



Новий день – нові випробування. Сергій Нікітюк візьме до рук сантиметр і ваги, щоб виміряти параметри учасниць. Вимогливий експерт проєкту ще раз нагадає, що обов'язок моделі – тримати себе в формі. У кого з дівчат не модельні параметри? Хто може згрішити та з'їсти смажену картоплю? А хто успішно контролює свої груди, стегна й талію? Готові дізнатися, хто з моделей не витримає конкуренції цього тижня? А хто боротиметься до останнього, попри біль і травми?

У 3 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула Анастасія Панова. Причиною стала її травма, яку вона отримала під час зйомок.

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