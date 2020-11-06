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Холостячка 2020: дивитись онлайн 3 випуск шоу з Ксенією Мішиною
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На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн третій епізод від 6 листопада.
У 3 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина відправиться як на групові, так і на індивідуальні побачення з хлопцями, які продовжили боротися за її серце. 31-річна акторка вірить, що знайде супутницю для життя на проєкті.
Холостячка 3 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 06.11.2020
Відео додається...
Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн 2 випуск шоу з Ксенією Мішиною
Побачення з Артемом і Андрієм закінчиться бійкою
Ксенія Мішина знову буде змушена вибирати побачення наосліп. Тож незмінний ведучий Григорій Решетник попрохав усіх учасників написати свої улюблені захоплення, а також запросити холостячку провести час з ними. Мішина обрала з-поміж безлічі варіантів побачення на яхті. Але тут виявилося, що таку ідею запропонували відразу двоє учасників реаліті "Холостячка" – агресивний спортсмен Артем (його ще називають українським Макгрегором), а також романтичний музикант Андрій. Тож ведучий запропонував хлопцям відправитися на побачення з Ксенією удвох. Це неабияк розізлило Артема. Під час побачення він поводився відверто зухвало, а наприкінці вечора умудрився влаштувати справжнісінький скандал. У результаті побачення Мішиній довелося з ним серйозно поговорити.
Євген Кот навчить Еллерта танцювати
Але на цьому пригоди Ксенії Мішиної у проєкті не завершаться. Вона покличе на допомогу свого партнера по проєкту "Танці з зірками", з яким вона перемогла у шоу, Євгена Кота. Спочатку учасники шоу подумали, що він також боротиметься за серце холостячки. Натомість Кот приїхав задля того, щоб навчити Олександра Еллерта танцювати. Саме з ним Ксенія відправиться на друге побачення. Головне захоплення Сашка – сноубординг, але літо внесло певні корективи в пропозицію для побачення. Він вирішив присвятити його хобі самої Ксенії – танцям.
У 3 випуску шоу Холостячка реаліті покинув... інформація оновлюється!
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