Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 2 випуск, хто покинув шоу

23 жовтня вийшов 2 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу у другому епізоді.

У 2 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цього тижня серед журі був новий експерт – Сергій Бабкін.

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Хто покинув проєкт у 2 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці.

Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 2 випуск – дивитися онлайн від 23.10.2020

Місія №1: обрати кімнату та зайняти найкраще місце

Цього тижня першим випробуванням для дівчат було не дефіле чи фотосесія, а полювання на найкращу кімнату та адекватних сусідок. Кому дісталася люксова спальня на одну людину? А кому доведеться втрьох тіснитися в одному ліжку? І яких конфліктів не вдалося уникнути під час поселення?

Робота над помилками

У першому завданні від Соні Плакидюк моделі виправлятимуть помилки минулого. На дівчат чекає фотосесія, яка свого часу виявилася не по зубах кожній з них.

Також під час цього випробування кожна учасниця матиме змогу подивитися на помилки своїх колежанок і зробити певні висновки. Соні Плакидюк допомагатиме суперексперт тижня Сергій Бабкін. Цікаво дізнатися, чи він буде суворим суддею? Хто з дівчат отримає похвалу від Сергія, а хто розчарує музиканта?

У 2 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула ...

*інформація додається...

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