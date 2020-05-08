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Сукню, як у схудлої Адель, розкупили за добу

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Адель - фото 1
Адель / instagram

Сукню, в якій британська співачка Адель позувала в свій день народження, розкупили за добу. Вартість вбрання становить трохи більше 600 доларів.

Зірка виклала в своєму Instagram знімок у чорній мінісукні з пишними рукавами бренду Elzinga.

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Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру артистки. Нагадаємо, що за останній рік Адель схудла на 45 кілограмів. Таку шовкову сукню можна було придбати на сайті Elzinga за 604 долари, однак на сьогодні жодної такої сукні в продажу немає. До речі, публікація зірки набрала 9,9 мільйонів позначок "подобається" і 211 тисяч коментарів.

Нагадаємо, що Адель з ексчоловіком поділить в суді $173 млн. Співачка віддасть чоловікові бодай половину свого статку, але він може претендувати на більше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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