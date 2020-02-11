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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Прихильниця не впізнала Адель: співачка скинула 45 кг

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Адель - фото 1
Адель / spletnik

На вечірці у Бейонсе прихильниця поспілкувалася зі співачкою Адель. Вона впізнала сильно схудлу знаменитість тільки після того, як та назвала своє ім'я.

Британська співачка Адель, котра раніше не вирізнялася стрункими формами, дуже сильно схудла. Нову фігуру зірка продемонструвала на вечірці Бейонсе після церемонії нагородження кінопремії Оскар.

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Адель сфотографувалася з телеведучою з Польщі Кінгою Русін. Ведуча похвалилася знімком зі знаменитістю у своєму Instagram і зізналася, що спочатку співачку не впізнала. "Чесно, я її не впізнала, вона худа, як кома. Ми розмовляли, сміялися, поки вона не назвала своє ім'я", – написала телеведуча у соцмережі.

Таблоїди стверджують, що Адель вдалося схуднути на 45 кілограмів. Як повідомлялося раніше, співачка розлучається з чоловіком. Вони були разом вісім років. У пари є шестирічний син.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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