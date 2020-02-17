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Дуже схудла співачка Адель відірвалася на весіллі: відео

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Адель - фото 1
Адель / instagram

Екстремально схудла Адель класно повеселилася на весіллі друзів. Шанувальники у захваті від нового вигляду зірки!

Британська знаменитість Адель скинула зайві 45 кг за лічені місяці і приголомшила фанів, а тепер ще й вирішила почати більш активно тішити шанувальників своїми виходами.

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Довгий час співачку ніхто і ніде не чув на публічних заходах. Поки в січні 2020 року в мережі з'явилися знімки виконавиці, зроблені під час відпочинку на Карибах. Тоді на фото співачку було просто не впізнати! Фанати Адель були вражені тим, наскільки радикально змінилася суперзірка.

Однак і після такого досягнення виконавиця на публіці з'являвся вкрай рідко. Минулого тижня зірку зняли під час пробіжки. Тоді шанувальники змогли розглянути фігуру схудлої Адель в облягаючому спортивному костюмі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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