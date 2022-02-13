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Сукня з мертвими ґавами: GO_A здивували виступом на сцені Нацвідбору

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Катерина Павленко - фото 1
Катерина Павленко / 24tv

В Україні відгримів Нацвідбір на Євробачення 2022. У події взяли участь і тогорічні тріумфатори – гурт GO_A. Дивіться, як це було!

Нацвідбір на Євробачення 2022 відкрив виступ гурту GO_A, що представляв Україну на Євробаченні 2021. Вони виконали на сцені НАУ пісню Shum, що прошуміла на весь світ в травні минулого року, пише Радіо MAXIMUM.

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Увагу глядачів привернуло незвичайне вбрання солістки Катерини Павленко. Найяскравішим елементом сукні були птахи, схожі на ґав. Журналісти поспілкувалися з Катериною та розпитали її про вбрання.

"Я люблю експериментувати, чому б і ні. Щодо птахів, це моє особисте послання деяким людям. Не хочу казати кому", – заінтригувала Катерина.

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