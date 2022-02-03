Сексуально, вишукано, провокативно: солістка Go_A здивувала фотосесією у латексі

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко влаштувала фотосет, для якого обрала сукню з розрізом через усе тіло. Шанувальники у захваті від красуні!

На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала гарячий знімок.

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На фото дівчина позує у готельному номері, одягнена в тісну латексну сукню з відвертими вирізами, через які видно, що вона без білизни! Вона не стала підписувати публікацію, позначивши лише фотографиню Анастасію Савельєву. Авторка зйомки виклала більше фото з учасницею Євробачення 2021 на своїй сторінці в інстаграмі.

Фани співачки виявилися більш багатослівними. У коментарях вони написали низку компліментів.

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