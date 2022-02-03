Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Сексуально, вишукано, провокативно: солістка Go_A здивувала фотосесією у латексі

  • 2682
Катерина Павленко - фото 1
Катерина Павленко / instagram

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко влаштувала фотосет, для якого обрала сукню з розрізом через усе тіло. Шанувальники у захваті від красуні!

На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала гарячий знімок.

Це цікаво: Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+

На фото дівчина позує у готельному номері, одягнена в тісну латексну сукню з відвертими вирізами, через які видно, що вона без білизни! Вона не стала підписувати публікацію, позначивши лише фотографиню Анастасію Савельєву. Авторка зйомки виклала більше фото з учасницею Євробачення 2021 на своїй сторінці в інстаграмі.

Фани співачки виявилися більш багатослівними. У коментарях вони написали низку компліментів.

Гортайте галереї:

І ще: "Ви зробили ніс?": міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала себе у 17 років

пропозиції партнерів
Новини