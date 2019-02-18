Суддя Нацвідбору Євробачення 2019 прокоментував оцінки для KAZKA і KHAYAT

У Києві відбувся другий півфінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019. Читайте далі, як Євген Філатов прокоментував оцінки конкурсантів.

За результатами голосування членів журі та глядачів, у фінал пройшли Freedom Jazz (16 балів), KAZKA (12 балів) і ANNA MARIA (12 балів). У прямому ефірі свої пісні також представили: Ivan NAVI, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT і Braii.

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Євген Філатов / Instagram @themaneken

Цікаво, що лідери Нацвідбору група KAZKA отримала від глядачів 5 балів (максимальна оцінка 8 балів), а від суддів – 7 балів. У багатьох залишилися питання щодо співу наживо солістки Олександри Зарицької. Суддя Нацвідбору Євген Філатов (The Maneken) на своїй сторінці в Instagram пояснив оцінку глядачів для популярного колективу.

"KAZKA отримала від мене 5 балів. Це середній бал за виступ, який я поставив, ґрунтуючись на тому, що побачив і почув, сидячи в залі. Для багатьох стало несподіванкою, що група, яка володіє такою вірусною популярністю, отримала досить низьку оцінку від глядачів. Цьому є очевидне пояснення. Змушений констатувати той факт, що проблеми з живим виконанням, які виникли у KAZKA в минулому Нацвідборі, як і раніше актуальні. Тут швидше справа не тільки в інтонуванні, а й в хвилюванні на сцені", – вважає музикант.

Високий бал від глядачів (6 балів) отримав молодий співак KHAYAT. Композитор і саунд-продюсер гуртів ONUKA і The Elephants зазначив, що пісня артиста – "неформат конкурсу".

Євген Філатов / Instagram @themaneken

"KHAYAT отримав від мене 3 бали, глядачі поставили йому 6 балів. У прямому ефірі я спробував з повагою донести своє побоювання щодо самої пісні, не зачіпаючи авторське бачення і творчий задум KHAYAT. Побачивши старання, талант, оцінюючи музичний матеріал і його виконання, вкрай важко ставити низьку оцінку. Під час оголошення результатів, я підкреслив, що музичні конструкції, які використовував KHAYAT, несуть в собі яскраво виражену стилістику автора, але, на жаль, меншою мірою можуть бути зрозумілі в рамках конкурсу. Для артиста оригінальність – це важливо. Тільки завдяки цьому фактору можна бути поміченим і виділитися. KHAYAT – дебютант, можливо, в майбутньому він запропонує авторський підхід до конкурсного формату пісень і отримає кращий результат", – прокоментував Євген Філатов.

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