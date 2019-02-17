Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019

Вчора, 16 лютого, пройшов другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2019, який не залишив українців байдужими. Користувачі мережі активно ділилися обуреними коментарями щодо виступів окремих учасників Нацвідбору 2019.

Так, багато глядачів розкритикували виступ популярної української групи KAZKA, яка представила свою пісню "Apart" під сьомим номером у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019.

І ще: Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу

"А люди все ж молодці, що Казці поставили такий низький бал, і хай би журі їх витягали, вони все одно не дотягують ще представляти Україну на Євробаченні, хоча сама пісня досить непогана. А Хаята дійсно шкода, дуже гарне виконання", – прокоментував виступ Віктор Адамчук.

"До останнього вірив, що Казка не пройде, так як люди не проголосують. Нічого не маю проти їх творчості та деякі їхні пісні дуже подобаються. Але те, що було сьогодні – гі**о, вибачте. А Джамалі потрібен слуховий апарат, раз їй сподобався вокал", – додав Максим Лукашук.

"Казка зайняли не своє місце, на цей конкурс прийшли взагалі не готові. Хто писав пісню, ставте хрест на цьому, а виконання – взагалі ганьба. Цю Сашу гнати до 7-го поту до педагога по вокалу. Жах", – обурилася Евгеша Бас.

"Як можна так відверто плювати на глядачів і тягнути за вуха недостойних", – написав Олександр Прядзь.

"Через Казку завалили Хаята", – прокоментувала Ганна Бутова.

Дивіться виступ групи KAZKA:

Читайте також: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти