Найприкольніші жарти Сергія Притули в другому півфіналі Нацвідбору 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019 запам'ятався не тільки яскравими виступами, а й жартами Сергія Притули. У другому півфіналі ведучий потішив шанувальників новими приколами, зацініть!

Сергій Притула вже третій рік поспіль є ведучим Національного відбору на Євробачення, і часом саме заради його жартів варто дивитися конкурс. Шоумен сміливо ставить провокаційні запитання учасникам, кепкує над суддями і сміється із себе.

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Особливої уваги заслуговує гумористичний батл Сергій Притула vs Андрій Данилко. У мережі цю парочку охрестили дуетом "Притулко", і їхні жарти точно піднімуть вам настрій. Ловіть порцію приколів з другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019!

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