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Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Найприкольніші жарти Сергія Притули в другому півфіналі Нацвідбору 2019

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Ведучий Нацвідбору 2019 Сергій Притула - фото 1
Ведучий Нацвідбору 2019 Сергій Притула

Нацвідбір на Євробачення 2019 запам'ятався не тільки яскравими виступами, а й жартами Сергія Притули. У другому півфіналі ведучий потішив шанувальників новими приколами, зацініть!

Сергій Притула вже третій рік поспіль є ведучим Національного відбору на Євробачення, і часом саме заради його жартів варто дивитися конкурс. Шоумен сміливо ставить провокаційні запитання учасникам, кепкує над суддями і сміється із себе.

Це цікаво: Найкращі жарти Сергія Притули у першому півфіналі Нацвідбору

Особливої уваги заслуговує гумористичний батл Сергій Притула vs Андрій Данилко. У мережі цю парочку охрестили дуетом "Притулко", і їхні жарти точно піднімуть вам настрій. Ловіть порцію приколів з другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019!

Більше про Нацвідбір 2019: Притула зробив камінг-аут після виступу ANNA MARIA

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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