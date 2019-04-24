Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео

Ведучий Володимир Остапчук та гурт ZBSband випустили веселу пародію на український хіт Время и Стекло – Дим. Повертайтеся разом з нами у дитинство завдяки ностальгійному відео про 90-і!

Нову пісню Вова Остапчук присвятив всім тим, хто ще не може звикнути, коли до них звертаються на "ви". У новій пародії ведучий майстерно обіграв один з головних трендів 2019 року – ностальгію. Він згадує дитинство і юність, а також жартує над сучасною молоддю.

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У відео з'являються атрибути, які ознаменували епоху 90-х: тетріс, касетний плеєр і величезні навушники, фотоальбоми, телевізор "Берізка", канал УТ-1 і, звичайно ж, килим на стіні. Кожен, чиє дитинство проходило в 90-х, подивившись "Дім", гарантовано впізнає себе в хлопцях, які грають в футбол у дворі, знову почує мамине фірмове "Пора додому!" і згадає типовий інтер'єр в стінах маленької хрущовки. Тож повертайтеся у безтурботне дитинство та ностальгуйте разом з нами!

Зазначимо, що це вже третя пародія Володимира Остапчука. Як вам такий експеримент?

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