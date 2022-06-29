Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист

Заборона російської музики в Україні зовсім не є такою страшною, як може здаватись деяким людям. Особливо, коли йдеться про рок-гурти, яких чимало і в нашій країні. Тому знайомимо з якісними та крутими українськими рокерами, яких точно варто зацінити!

Коли йдеться про український рок, то чимало людей одразу думають про такі популярні гурти, як Друга Ріка, океан Ельзи, СКАЙ, The HARDKISS, Без Обмежень тощо. Але є в нашій музичній індустрії і новачки та менш відомі команди, які також створюють круту музику. Радіо MAXIMUM познайомить вас зі свіжими рок-музикантами, чиї треки точно варті того, щоб опинитись у вашому плейлисті.

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1. The Unsleeping

Це український гурт з Києва, який виконує музику у таких жанрах, як інді-рок, інді-поп та альтернативний рок. Ви могли й не здогадуватись, але саме їм належить трек "Птаха Фред", який доволі активно поширився в мережі. Спершу команда виконувала пісні англійською, але згодом побільшало композицій українською.

2. ZFeelZ

Хоч і юний, але професійний інді-гурт з Києва ZFeelZ встиг про себе заявити та провести ефектні виступи на багатьох популярних фестивалях. У цього квартету є мініальбом, а треки сповнені свіжості.

3. Марний

Доволі ліричний рок створює гурт з цікавою назвою "Марний", до якого входять Андрій Дорош та Яків Марний. Ґранжове звучання та несподівані драйвові треки від цих музикантів справді захоплюють.

4. KOSMOPOLIS

Рокери, які встигли номінуватись на українські пісенні премії, також не відстають за якісним контентом. До того ж, шанувальники порівнюють їх за стилем з Royal Blood та Muse.

5. Omana

Цей гурт працює у стилях альтернатива, пост-ґранжу та електро. А однією з родзинок можна назвати дуже атмосферні кліпи, створені у стилі коміксів.

У якості бонусу нагадаємо, що саме цей гурт записав спільний трек з чарівною Vivienne Mort, який точно припаде до душі:

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