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Популярний порноресурс планує платити своїм відвідувачам за перегляд відео

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Перегляд порно - фото 1
Перегляд порно / pexels

Дочірнє підприємство порносервіса PornHub – сайт Tube8, має намір ввести "винагороду" для своїх відвідувачів. За активність на сервісі будуть платити криптовалютою.

"Я пам'ятаю, що завжди нездійсненною мрією вважалося отримання грошей за перегляд порно. Про це завжди мріяли, але ніколи не усвідомлювали повністю. Тепер з введенням платформи від Vice Industry Token ми зможемо відзначити зміну парадигми в споживанні людьми дорослих розваг", – говорить представник Tube8 Робін Тернер.

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Плата за перегляд порно - фото 271081
Плата за перегляд порно

Заробити місцеву валюту можна буде за перегляд відео, оцінку контенту і коментування.

За словами Тернера, тепер платформа буде стимулювати до реєстрації облікового запису і взаємодії з контентом для генерації токенів, а не просто одноразовий перегляд відео.

Сервіс Tube8 щомісяця відвідують 150 мільйонів разів при 10 мільйонах зареєстрованих користувачів. Проект запустять до кінця 2018 року.

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Джерело: thenextweb
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