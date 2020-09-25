Створено захисну маску, яка водночас є безпровідними навушниками

Пандемія коронавірусу поки не планує відступати, тому в багатьох громадських місцях все ще необхідно перебувати у захисних масках. У зв'язку з цим компанії створюють різні варіації захисних засобів із застосуванням сучасних технологій.

Надзвичайно цікаво виглядає розробка американського стартапу, що поєднує захисну маску та бездротові навушники. Це просто геніальне комбо!

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MaskFone – досить стильна захисна маска темного кольору з можливістю регулювання розміру. У ній використовуються змінні фільтри N95 медичного класу, що забезпечують 95-відсотковий захист від вірусів.

Але головна фішка цієї маски – вбудовані бездротові навушники. Виробник ділиться технічними подробицями, заявляючи лише про 12 годин автономної роботи. Додатково повідомляється про підтримку голосових помічників Apple Siri, Amazon Alexa і Google Assistant.

На самій масці розташовані кнопки регулювання гучності та керування відтворенням музики. З їхньою ж допомогою можна відповідати на вхідні дзвінки.

MaskFone можна замовити з офіційного сайту виробника за ціною $ 49,99. Поки що просунута маска доступна мешканцям США і Канади, але незабаром очікується і міжнародна доставка.

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