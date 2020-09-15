Диригент створив захисну маску для прослуховування музики

Сучасні реалії змушують нас якомога рідше навідуватися не концерти. Але якщо ви це запланували зробити, то сидіти в залі, швидше за все, доведеться у захисній масці. Але ми пропонуємо звернути увагу на стильну маску, яка дозволить насолодитися музичними композиціями сповна.

Іван Фішер, засновник Будапештського фестивального оркестру, запропонував додати до маски пластикові "долоні", які охоплюють ваші вуха. Все для того, аби покращити акустику під час прослуховування музики.

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І винахід, до біса, геніальний, адже ми ж прикладаємо долоню до вуха, аби розчути щось. Тепер це робитиме захисна маска замість нас.

За словами винахідника, така маска дозволить досягти імітації церковної акустики та зробить звучання чіткішим і ламповішим. Ідеально для прослуховування інструментальних композицій.

Обійдеться ця маска у чорному або білому кольорах у 8 000 угорських форинтів (близько 740 гривень). Придбати її можна буде на сайті Будапештського фестивального оркестру або у книгарні Müpa Budapest. Шкода, відправитися до Угорщини українцям з туристичною метою не вийде.

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