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Представлено захисну маску, здатну передавати ваші емоції: відео
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Пандемія коронавірусу не планує відступати. Тож захисні маски будуть актуальними ще довго. Це зрозуміли й розробники, які створили аксесуари, які дозволяють передавати емоції.
Рішення запропонував ентузіаст Тайлер Глелем, який інтегрував у маску світлодіодне підсвічування. Воно не тільки покаже, але і розповість, про що думає людина на відстані від вас.
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ВООЗ стверджує, що світ саме перебуває на порозі другої хвилі пандемії коронавірусу. Передбачити її масштаби та наслідки не береться ніхто. Виробник інді-ігор Тайлер Глелем вважає, що всім навколо стало нудним, а люди втратили емоційний зв'язок. У спробі повернути людині в масці можливість показувати емоції, він представив JabberMask, здатну відтворювати кілька повідомлень і навіть рухатися у такт з губами користувача.
Тайлер Глелем каже, що маска вловлює голос людини: це дозволяє відображати прості піктограми та навіть "відкритий рот", імітуючи мову. Важливо й те, що цифрова частина знімна – можна буде замінити бавовняну основу і навіть випрати її.
Існує три варіанти маски, вони відрізняються можливостями. Так, JabberMask Lite оснащується світлодіодним сіткою з роздільною здатністю 6 x 6, здатною відображати рухомий рот і усмішку. Працює вона від чотирьох батарейок типу AAAA. У моделі JabberMask Deluxe використовується світлодіодна сітка з роздільною здатністю 8 x 8 і акумулятор, розташований у спеціальному відсіку ззаду на ремінці. Нарешті, версія JabberMask Pro дозволяє завантажувати емодзі за допомогою мобільного додатку для Android і iOS.
Ціна за найпростіший варіант стартує з $ 29, $ 49 просять за версію Deluxe і $ 69 – за Pro. Перші поставки заплановані на травень 2021 року.
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