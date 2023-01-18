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Найвища пенсія в Україні – скільки людей її отримає
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Найбільша середня пенсія є у киян. Вона складає 6 337 гривні. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Найвищими пенсіями в Україні заведено вважати виплати від 10 000 грн. Втім, їх отримує менша кількість населення.
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Виплати найвищих пенсій припадають тільки на 7,3 пенсіонера. Точна цифра – 776 328 осіб. Середній розмір пенсій цих людей складає 14 676 гривень.
У той час, максимальний розмір пенсій має 20 930 гривень.
До слова, решта українців (2 040 330 осіб) мають від 5 000 до 10 000 гривень пенсії, що становить 19,1% від загальної кількості пенсіонерів. Середній розмір їхньої пенсії – 6 776 гривень.
11, 4 % пенсіонерів отримують від 4 001 до 5 000 гривень.
23,5% – від 3 001 до 4 000 грн.
38,1% – від 2 001 до 3 000 грн.
0, 6% – до 2 000 грн.
Найбільшу середню пенсію отримують в Києві, відтак у Донецькій та Луганській областях.
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