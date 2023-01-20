ЛУН відповідає, де можна здати одяг на благодійність

Портал "ЛУН Місто" створив інтерактивну карту з локаціями, де можна віддати одяг тим, хто його потребує.

Платформа міських досліджень "ЛУН" запустила карту, де розробники нанесли близько 300 локацій, де можна лишити одяг, взуття, текстиль для людей, які цього потребують.

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Карта охоплює передусім Київ, також є кілька локацій збору речей у Львівській області. Зараз там нанесені контейнери БФ "Кошик Добра", ГО "Зелений промінь" та "Емаус-Оселя". Карта постійно оновлюється.

Якщо ви також хочете стати благодійником або вже маєте власну організацію і бажаєте додати пункт збору потрібно заповнити форму ЛУН Місто.

Оператори забирають речі з контейнерів кожні 2-4 дні та передають тим, хто їх потребує. Це можуть бути ВПО, малозабезпечені люди та діти, безхатченкам тощо.

Важливо: якщо ви хочете допомогти й віддати одяг на благодійність, зверніть увагу на його чистоту та сухість. Також потрібно речі ставити всередину контейнера, а не зверху.

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