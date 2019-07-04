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Створено сайт, у якому втілено найгірші елементи сучасного веб-дизайну

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Найгірший сайт - фото 1
Найгірший сайт / Скріншот

Творці пропонують користувачам заповнити начебто звичайну онлайн-форму, але пройти через всі жахи веб-дизйну судилося далеко не всім.

В кінці травня повідомлялося про конкурси "Bad UI": користувачі Reddit регулярно змагаються у створенні найгірших дизайнів інтерфейсів регулювання звуку, введення номера і пароля і так далі.

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Бельгійська студія Baggar пішла схожим методом – вона зробила сайт User in yer face, що втілює найгірші елементи сучасного веб-дизайну. На відміну від Reddit, співробітники студії вибрали більш реалістичні приклади "поганого UI", але від того не менш болісні при виконанні.

Створено сайт, у якому втілено найгірші елементи сучасного веб-дизайну - фото 338374

Суть проста. Сайт – міні-гра, де потрібно заповнити невелику онлайн-форму. Але кожен елемент виконаний так, щоб роздратувати користувача. Вже на першому ж екрані, де просто треба натиснути на "Окей", виникають проблеми: всі кнопки розташовані неправильно, а потрібне посилання замасковане. Надалі все стає тільки гірше: складності при введенні пароля, невчасно спливаючі вікна і так далі.

Найкраще сайт описують відгуки: "Я відправив його чотирьом друзям, і тепер у мене немає чотирьох друзів", – пише редактор The Next Web. "Жахає не саме сайт, а то, наскільки він близький до реальності", – зазначає редактор The Verge. "Ця гра поранила мою душу", – стверджує автор відгуку на Product Hunt.

Створено сайт, у якому втілено найгірші елементи сучасного веб-дизайну - фото 338373

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