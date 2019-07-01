Американка розкрила секрет ідеальних фото

Користувачка Facebook Джен Флінт розповіла, як створюються ідеальні фотографії для соцмереж. Так, вона зазначила, що вони часто є постановочними і не мають нічого спільного з реальністю.

У соцмережі американка поділилася, що стала свідком відвідування жінкою з маленькою дочкою басейну. Флінт пояснила, що на постановочні кадри і на спілкування телефоном мати витратила більше часу, ніж на свою дочку. Зробивши фото, вона забрала крем від засмаги, який так і не використала, іграшки для басейну, які так і не побували в воді, і пішла разом з дитиною в роздягальню.

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Я сиділа і подумала, що ж буде. Представила зроблені фотографії, ідеально відредаговані і опубліковані в соцмережах з підписами на кшталт "Проводжу час в басейні з моєю донькою, – розповіла Джен.

Також користувачка зазначила, що інші мами, які побачать цей пост будуть думати, що вони не такі хороші, як ця "ідеальна мама" біля басейну. Але їм зовсім не варто комплексувати.

Мами, не порівнюйте себе з іншими. Ви робите достатньо! Ви прекрасні в найголовнішому – в тому, що ви справжні! А подібні знімки – лише найкращі миті, які найчастіше постановочні і відредаговані у фоторедакторах, – підсумувала Джен Флінт.

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