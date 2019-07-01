Названо міста з найкращим і найдоступнішим Wi-Fi

Найдорожчим є трафік у Дубаї

Компанія TravelSim порівняла доступ до бездротового інтернету в 19 найбільш відвідуваних містах світу. Дізнайтесь, де "посидіти" в мережі – одне задоволення.

Експерти проаналізували низку параметрів: число безкоштовних точок доступу Wi-Fi на квадратний кілометр, число аеропортів, де можна користуватися інтернетом безкоштовно, число готелів і хостелів з free-мережею, середню швидкість інтернету, а також середню вартість платного трафіку.

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Париж лідирував за кількістю безкоштовних точок Wi-Fi на квадратний кілометр (понад 3,5 тисячі) і виявився другим за кількістю об'єктів розміщення з безкоштовним інтернетом (понад 1,8 тисячі на квадратний кілометр).

На другому місці рейтингу доступності Wi-Fi виявилися Паттайя і Барселона. "Бронза" – у Нью-Йорка і Сінгапуру.

За кількістю аеропортів з безкоштовним інтернетом в лідери вибився Лондон. У гонці регіонів за якістю інтернету перемогла Європа, а за кількістю безкоштовних точок доступу виграла Азія.

У самому низу рейтингу доступності Wi-Fi опинився Дубай (тут мегабайт обходиться приблизно у € 4).

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