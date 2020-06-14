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Створено сайт, на якому ви можете допомогти марсоходам NASA краще орієнтуватися на планеті
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Команда вчених з NASA просить простих користувачів мережі поліпшити алгоритм, який направляє марсоходи в їхніх подорожах по Червоній планеті. Для цього є спеціальний сайт з інструментом AI4Mars.
На кожному знімку марсіанського ландшафту потрібно виділяти об'єкти і маркувати їх як пісок, камінь або скелю. Це допоможе штучному інтелекту краще класифікувати місцевість і, відповідно, направляти марсоходи Curiosity і Perseverance.
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Як правило, для навчання алгоритму потрібні сотні тисяч прикладів. Принцип такий самий, який і у штучного інтелекту для автомобілів: йому потрібно багато зображень зі знаками, пішоходами, дорогами, світлофорами та іншими транспортними засобами, – кажуть інженери NASA.
Для тих, хто хоче допомагати марсоходам, на сайті підготували інструкцію по маркуванню об'єктів:
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