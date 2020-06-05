Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У NASA показали новий чарівний знімок Юпітера

  • 13
Юпітер - фото 1
Юпітер / facebook

Новий знімок Юпітера приголомшив мережу. Юноні вдалося сфотографувати смуги ураганів газового гіганта.

NASA опублікувало новий знімок Юпітера, який був зроблений станцією "Юнона".

І ще: У SpaceX розповіли, чим особливі скафандри членів екіпажу Crew Dragon

На ньому можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі газового гіганта, повідомляє агентство. Юпітер – не тільки найбільша планета Сонячної системи, але і планета, яка обертається дуже швидко. День на газовому гіганті триває всього 10 годин. Це швидке обертання утворює сильні турбулентні потоки, які поділяють хмари Юпітера на яскраві смуги і темні пояси.

"Юнона" зробила знімок під час свого 26 зближення з планетою. У цей час станція була на відстані 64 тисяч кілометрів від піка хмар Юпітера.

Юпітер - фото 408429
Юпітер

Це цікаво: Ілон Маск розповів, чому вибухнув останній прототип Starship

Джерело: facebook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 102
Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
  • 03 червня, 19:00
  • 174
Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
  • Вчора, 16:21
  • 764
Загрузка...
Новини