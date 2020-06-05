У NASA показали новий чарівний знімок Юпітера

Новий знімок Юпітера приголомшив мережу. Юноні вдалося сфотографувати смуги ураганів газового гіганта.

NASA опублікувало новий знімок Юпітера, який був зроблений станцією "Юнона".

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На ньому можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі газового гіганта, повідомляє агентство. Юпітер – не тільки найбільша планета Сонячної системи, але і планета, яка обертається дуже швидко. День на газовому гіганті триває всього 10 годин. Це швидке обертання утворює сильні турбулентні потоки, які поділяють хмари Юпітера на яскраві смуги і темні пояси.

"Юнона" зробила знімок під час свого 26 зближення з планетою. У цей час станція була на відстані 64 тисяч кілометрів від піка хмар Юпітера.

Юпітер

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