Ентузіасти спробували запустити в космос піцу за допомогою динаміту: що з того вийшло?

Фінський блогер і автор YouTube-каналу Hydraulic Press Channel спробував доставити астронавтам піцу вельми незвичайним способом: за допомогою динаміту він запустив автомобіль в повітря. Дивіться, що цього вийшло.

Експеримент з космічною доставкою піци пройшов на початку червня.

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В ролі стартового майданчика була обрана галявина у лісі, на якій закопали близько 70 кілограмів динаміту. Зверху встановили автомобіль для доставки піци, причому вертикально, на зразок ракети.

Однак машина навіть не злетіла в повітря: її просто розірвало на безліч частин, які розкидало в різні боки.

Утім, існує і вдалий досвід запуску автомобіля у космос. У 2018 році керівник Tesla Ілон Маск відправив до інших планет спорткар Roadster. За подорожжю електрокара серед зірок можна стежити онлайн. Наразі він віддаляється від Землі зі швидкістю 7900 кілометрів на годину і розташований за 92 831 633 кілометрів від Марса.

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