Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо

  • 16
Кавомашина зовні імітує двигун Porsche 911 - фото 1
Кавомашина зовні імітує двигун Porsche 911

Компанія з Південної Африки Super Veloce, що спеціалізується на створенні стилізованих під деталі автомобілів кавоварок, показала нову модель. Вона зроблена у дусі двигуна класичного Porsche 911 і коштує близько 10 тисяч євро.

Компанію Super Veloce заснував Паоло Мастроджузеппе, який захоплюється історією Формули-1 і моторами гоночних автомобілів. Саме ними надихаються дизайнери компанії при створенні кавоварок, однак цього разу в основу ліг опозитний двигун Porsche 911.

І ще: Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя

За основу взяли агрегат від сімейства з індексом 933 – останнього покоління автомобіля з повітряним охолодженням. Лінійка кавоварок отримала назву Espresso Veloce RS Black Edition. Вона повністю повторює будову двигуна з шести циліндрів з оппозитним розташуванням.

Під час вибору матеріалів компанія також намагалася дотримуватися оригіналу: алюміній, титан і нержавіюча сталь. Імітацію клапанних кришок виконали з вуглепластику.

Так виглядає ця чудернацька кавомашина:

Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402087
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402089
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402084
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402088
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402086
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402085
Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо - фото 402083

Вага кавомашини досягає 21,5 кілограма. Коштує ексклюзивна техніка теж недешево – 10 200 євро. При цьому в Німеччині вартість Porsche 911 у модифікації 993 становить близько 40 тисяч євро.

Читайте також: Ілон Маск обвалив акції Tesla, назвавши їх занадто дорогими

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2278
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41365
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2266330
Загрузка...
Новини