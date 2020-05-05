Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо

Компанія з Південної Африки Super Veloce, що спеціалізується на створенні стилізованих під деталі автомобілів кавоварок, показала нову модель. Вона зроблена у дусі двигуна класичного Porsche 911 і коштує близько 10 тисяч євро.

Компанію Super Veloce заснував Паоло Мастроджузеппе, який захоплюється історією Формули-1 і моторами гоночних автомобілів. Саме ними надихаються дизайнери компанії при створенні кавоварок, однак цього разу в основу ліг опозитний двигун Porsche 911.

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За основу взяли агрегат від сімейства з індексом 933 – останнього покоління автомобіля з повітряним охолодженням. Лінійка кавоварок отримала назву Espresso Veloce RS Black Edition. Вона повністю повторює будову двигуна з шести циліндрів з оппозитним розташуванням.

Під час вибору матеріалів компанія також намагалася дотримуватися оригіналу: алюміній, титан і нержавіюча сталь. Імітацію клапанних кришок виконали з вуглепластику.

Так виглядає ця чудернацька кавомашина:

Вага кавомашини досягає 21,5 кілограма. Коштує ексклюзивна техніка теж недешево – 10 200 євро. При цьому в Німеччині вартість Porsche 911 у модифікації 993 становить близько 40 тисяч євро.

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