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Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя

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Спорткар Chevrolet Corvette отримав нове життя - фото 1
Спорткар Chevrolet Corvette отримав нове життя

В Аризоні продається божевільний Chevrolet Corvette, переобладнаний на баггі. Власник спорткара перетворив купе на полегшений позашляховик з каркасом безпеки, грязьовими покришками, силовим бампером від Jeep і додатковими блоками освітлення, по максимуму зберігши технічну начинку.

Хоча зовні впізнати у баггі з переднім бампером від Wrangler Rubicon "Корвет" п'ятого покоління нелегко, господар спорткара постарався мінімізувати втручання у конструкцію: підвіска, двигун і трансмісія стандартні, зберігся без змін салон.

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Адаптація "Корвета" до важкого бездоріжжя і дюн звелася до збільшення дорожнього просвіту, зменшення колісної бази, заміни коліс на високопрофільні 17-дюймові покришки Firestone розмірності 265/70 спереду і 285/70 ззаду, зміни виведення вихлопної системи, зведення силового каркаса замість склопластикового кузова та додавання захисних екранів з листового алюмінію спереду і ззаду.

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Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401542

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401543

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401544

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401545

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401546

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401547

Щоб баггі можна було використовувати на дорогах загального користування, встановлені всі необхідні світлові прилади і дзеркала заднього виду. Додатково на даху додана діодна "люстра". Інтер'єр практично незмінний: на шкіряних кріслах швидкоз'ємні накидки, за непотрібністю демонтовані динаміки. Кондиціонер і обігрівач збережені у робочому стані.

Під капотом баггі встановлений штатний 5,7-літровий атмосферний V8 потужністю 345 кінських сил, коробка передач – 6-ступінчаста "механіка", привід – на задню вісь. Замінена вихлопна система на глушник від нового Camaro Z28 і доопрацьовані каталітичні нейтралізатори.

Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401551
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401553
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401554
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401548
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401549
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401550
Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя - фото 401552

Установка нестандартних коліс зробила непотрібним спідометр: прилад працює некоректно. З цієї ж причини довелося відмовитися від системи стабілізації, антиблокувальної системи гальм і трекшн-контролю. Всі інші датчики і прилади працюють справно.

Власник Corvette, переобладнаного на баггі, хоче отримати за незвичайний всюдихід 15 тисяч доларів. На одометрі – 118 тисяч миль (190 тисяч кілометрів), але перед продажем на автомобілі були замінені всі технічні рідини. Пробіг після тюнінгу не перевищує декількох сотень кілометрів.

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Джерело: Bring a trailer
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