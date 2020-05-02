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Ілон Маск обвалив акції Tesla, назвавши їх занадто дорогими

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / twitter

Американський бізнесмен і глава SpaceX Ілон Маск вважає акції компанії Tesla, главою якої він також є, занадто дорогими. Про це мільярдер написав в своєму Twitter-акаунті.

Відразу після заяви Маска ціна акцій Tesla обвалилася з 761,18 до 720,05 долара. Зараз вона становить 701,32 долара. Падіння склало більше десяти відсотків.

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Обвал ціни на акції в цілому знизив ціну компанії Tesla на 14 мільярдів доларів. Нагадаємо, у вересні 2018 року Ілон Маск написав твіт про перетворення компанії Tesla з публічної на приватну, чим викликав різке падіння акцій. Ця інформація не відповідала дійсності і Маска звинуватили в навмисному маніпулюванні інвесторами.

Після розслідування бізнесмен уклав угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США щодо його повідомлень про компанію у Twitter. Маск зобов'язався погоджувати з юристами всі записи в соцмережі, які мають відношення до фінансів компанії Tesla.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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