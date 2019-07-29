Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа

Популярна модель Хейлі Бібер похизувалась фігурою у власній лінійці купальників, які можуть опинитись серед головних трендів літа. Білявка показує, як виглядати привабливо та красиво!

22-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. Нещодавно дівчина навіть створила власну лінійку купальників разом зі спортивним брендом ROXY. Звісно ж, для підсилення ефекту, кохана Бібера стала однією з моделей для демонстрації гарячих та стриманих бікіні.

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Смужка, стримані кольори та відсутність зайвих деталей - Хейлі не лише виглядає звабливою, а й встановлює новий тренд цього літа.

Джерело фото: instagram.com/roxy

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