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Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа

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Хейлі Бібер у бікіні - фото 1
Хейлі Бібер у бікіні / instagram.com/haileybieber

Популярна модель Хейлі Бібер похизувалась фігурою у власній лінійці купальників, які можуть опинитись серед головних трендів літа. Білявка показує, як виглядати привабливо та красиво!

22-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. Нещодавно дівчина навіть створила власну лінійку купальників разом зі спортивним брендом ROXY. Звісно ж, для підсилення ефекту, кохана Бібера стала однією з моделей для демонстрації гарячих та стриманих бікіні.

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Смужка, стримані кольори та відсутність зайвих деталей - Хейлі не лише виглядає звабливою, а й встановлює новий тренд цього літа.

Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа - фото 344147

Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа - фото 344148

Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа - фото 344149

Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа - фото 344150

Стримана спокусливість: Хейлі Бібер показала на собі найстильніші купальники літа - фото 344151

Джерело фото: instagram.com/roxy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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