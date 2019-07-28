Грайлива Хайді Клум у порваній сукні показала сідниці (відео)

Відома модель Хайді Клум вже давно перетнула позначку у 40 років, однак це не заважає їй виглядати розкішно та поводитись так, наче їй трішки більше за 20. А недавнє відео з білявкою й зовсім стало хітом.

46-річна німецька топ-модель, телеведуча та акторка Хайді Клум активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 мільйонів підписників. І це не дивно, адже жінка не соромиться ділитись всім, що трапляється у її житті, а також не зловживає фотошопом.

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До того ж, білявка чудово виглядає на свій вік, тому продовжує підкорювати серця шанувальників кожною своєю появою. Однак серце самої Хайді вже зайнято гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцом, який на 17 років молодший за модель.

Але навіть шлюб не вплинув на енергійність та грайливість Хайді, яка нещодавно поділилась відео у порваній на пікантному місці сукні. Веселі танці з оголеними сідницями зібрали понад мільйон переглядів за лічені години!

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