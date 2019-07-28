Розкішна Сінді Кроуфорд знялась для відомого глянцю

Знаменита модель Сінді Кроуфорд потішила фанатів новими фото зі зйомки для популярного журналу Harper’s Bazaar. Здається, красуня знає, як продовжити молодість, адже виглядає неймовірно!

53-річна американська супермодель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд не збирається поступатись молоді, тому продовжує активно займатись своєю кар'єрою, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за "Крихітною Джиа" стежать понад 4, 2 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі свого життя, не соромлячись показувати себе без прикрас.

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Нещодавно Сінді стала зіркою нового номера популярного глянцю Harper’s Bazaar. Перші фото зі зйомки модель вже опублікувала, викликавши справжній захват у шанувальників. В американців є власна Моніка Беллуччі!

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