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Розкішна Сінді Кроуфорд знялась для відомого глянцю

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Сінді Кроуфорд на обкладинці Harper’s Bazaar - фото 1
Сінді Кроуфорд на обкладинці Harper’s Bazaar / instagram.com/cindycrawford

Знаменита модель Сінді Кроуфорд потішила фанатів новими фото зі зйомки для популярного журналу Harper’s Bazaar. Здається, красуня знає, як продовжити молодість, адже виглядає неймовірно!

53-річна американська супермодель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд не збирається поступатись молоді, тому продовжує активно займатись своєю кар'єрою, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за "Крихітною Джиа" стежать понад 4, 2 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі свого життя, не соромлячись показувати себе без прикрас.

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Нещодавно Сінді стала зіркою нового номера популярного глянцю Harper’s Bazaar. Перші фото зі зйомки модель вже опублікувала, викликавши справжній захват у шанувальників. В американців є власна Моніка Беллуччі!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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