У Франції мав відбутися фестиваль російського кіно, але його скасували

Кінофестиваль з химерною назву "Від Львова до Уралу" мав пройти на початку квітня у французькому місті Нант. "Український" режисер Сергій Лозниця планував брати участь у цьому неподобстві. На щастя, фестиваль скасували, а російське кіно йде слідом за кораблем.

У період з 31 березня до 3 квітня у Франції був запланований фестиваль російського кіно "Від Львова до Уралу" (Univerciné de Nantes). У заходах кінофестивалю мали брати участь фільми Сергія Лозниці, якого нещодавно виключили зі складу Української кіноакадемії за його проросійську позицію.

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Сергій Лозниця – проросійський кінорежисер, якого знають завдяки фільмам "Бабин Яр. Контекст" та "Донбас". У 2018 році він зняв історію про життя окупованого Донбасу та отримав премію за найкращу режисуру у Каннах. Також за режисуру історії про Бабин Яр він отримав каннську нагороду "Золоте око".

Фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант. Українська кіноакадемія оголосила, що "під час кривавої повномасштабної війни, яку розв'язала росія, це абсолютно неприпустимо".

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "українська культура не може мати нічого спільного з російськими пропагандистськими матрьошками". Також він повідомив, що фестиваль скасували, що є "важливою перемогою на дипломатичному та культурному фронті".

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