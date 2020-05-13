Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві

В Україні пройшла акція під хештегом #стопкультурнийкарантин, в рамках якої небо у багатьох містах країни підсвітили променями. Таким чином працівники індустрії культури вирішили привернути увагу до проблем, які виникли через карантин. У мережі показали, як видовищний флешмоб пройшов у Києві.

Як заявили організатори флешмобу у Facebook, пандемія коронавірусу зупинила весь світ і уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу. При цьому, за їхніми словами, уряд України ще тільки розробляє шляхи подолання кризи, а сфера креативних індустрій і видовищних заходів перебуває у забутті.

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Понад 250 000 офіційних працівників індустрії культури – артистів, інженерів і технічних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді поки не існує сценарію для них, – йдеться в описі заходу.

З метою привернути увагу до проблеми культурна сфера об'єдналася, щоб "отримати можливість працювати, спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культуру України".

На знакових локаціях українських міст увімкнули промені світла, спрямовані в небо. У Києві ці промені можна було побачити з різних куточків міста. Всього задіяно 12 майданчиків, серед яких й Арка Дружби Народів.

До флешмобу приєдналися 20 міст, серед яких: Харків, Львів, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Рівне, Полтава.

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