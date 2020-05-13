Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві

  • 146
Стоп культурний карантин - фото 1
Стоп культурний карантин / Facebook

В Україні пройшла акція під хештегом #стопкультурнийкарантин, в рамках якої небо у багатьох містах країни підсвітили променями. Таким чином працівники індустрії культури вирішили привернути увагу до проблем, які виникли через карантин. У мережі показали, як видовищний флешмоб пройшов у Києві.

Як заявили організатори флешмобу у Facebook, пандемія коронавірусу зупинила весь світ і уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу. При цьому, за їхніми словами, уряд України ще тільки розробляє шляхи подолання кризи, а сфера креативних індустрій і видовищних заходів перебуває у забутті.

І ще: Alyona Alyona та Kyivstoner – Рятувальний круг: новий кліп підкорює мережу

Понад 250 000 офіційних працівників індустрії культури – артистів, інженерів і технічних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді поки не існує сценарію для них, – йдеться в описі заходу.

З метою привернути увагу до проблеми культурна сфера об'єдналася, щоб "отримати можливість працювати, спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культуру України".

На знакових локаціях українських міст увімкнули промені світла, спрямовані в небо. У Києві ці промені можна було побачити з різних куточків міста. Всього задіяно 12 майданчиків, серед яких й Арка Дружби Народів.

До флешмобу приєдналися 20 міст, серед яких: Харків, Львів, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Рівне, Полтава.

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403721

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403734

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403722

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403723

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403724

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403725

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403726

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403727

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403728

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403729

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403730

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403731

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403732

Стоп культурний карантин: як пройшла видовищна антикарантинна акція у Києві - фото 403733

Читайте також: 60 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
  • Вчора, 18:34
  • 1181
Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах
  • 11 травня, 12:00
  • 202
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 11 травня, 14:19
  • 418
Загрузка...
Новини