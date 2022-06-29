Стівен Кінг знову підтримав Україну і отримав відповідь Міноборони

Знаменитий письменник Стівен Кінг не приховує свою позицію щодо війни в Україні. Він вкотре засудив дії Росії та навіть отримав відповідь від українського Міноборони.

74-річний американський письменник та "король жахів" Стівен Кінг з перших днів війни підтримує Україну та не соромиться не підбирати слів щодо країни-агресора РФ. На своєму профілі у Twitter автор постійно висловлює свою позицію.

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Тому він відреагував і на жахливий ракетний удар окупантів по ТРЦ у Кременчуці, де на момент атаки були понад тисячу цивільних осіб. Трагедія відбулась 27 червня, але на місці досі працюють рятувальники. Поки відомо про 18 загиблих та 61 постраждалого.

Російські удари по українських цивільних об'єктах фактично є терористичними атаками. Слава Україні, – написав Кінг.

Не могли не погодитись і в Міноборони України, тож з офіційного профілю з'явився коментар, мовляв, росіяни гірші за будь-якого монстра з романів Кінга.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels... — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

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