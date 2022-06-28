Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання

Росія і надалі дотримується свого цинічного способу ведення війни, ігноруючи усі норми і принципи Женевських конвенцій. Черговий цьому доказ – жорстокий ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці.

Так, напередодні окупанти завдали злочинного ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, коли всередині перебували понад тисячу мирних жителів. Цей теракт на Полтавщині став центральною темою не лише українських, а й закордонних видань. Дивіться, як виглядають перші шпальти свіжих випусків іноземних газет.

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Як відреагували світові ЗМІ на теракт у Кременчуці

"Вбивство у торговому центрі". З таким заголовком вийшла щоденна британська газета "i".

"Злочин проти людяності". Британська газета Daily Express називає "варварським" розстріл російськими ракетами торговельного центру, де були сотні мирних громадян.

Про трагедію на Полтавщині йдеться і в публікації провідної італійської газети Corriere della sera. На першій сторінці видання – фото палаючого ТЦ "Амстор".

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