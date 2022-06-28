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війна Kalush

Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання

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Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання - фото 1

Росія і надалі дотримується свого цинічного способу ведення війни, ігноруючи усі норми і принципи Женевських конвенцій. Черговий цьому доказ – жорстокий ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці.

Так, напередодні окупанти завдали злочинного ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, коли всередині перебували понад тисячу мирних жителів. Цей теракт на Полтавщині став центральною темою не лише українських, а й закордонних видань. Дивіться, як виглядають перші шпальти свіжих випусків іноземних газет.

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Як відреагували світові ЗМІ на теракт у Кременчуці

  • "Вбивство у торговому центрі". З таким заголовком вийшла щоденна британська газета "i".
Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання - фото 508452
  • "Злочин проти людяності". Британська газета Daily Express називає "варварським" розстріл російськими ракетами торговельного центру, де були сотні мирних громадян.
Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання - фото 508454
  • Про трагедію на Полтавщині йдеться і в публікації провідної італійської газети Corriere della sera. На першій сторінці видання – фото палаючого ТЦ "Амстор".
Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання - фото 508453

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