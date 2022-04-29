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війна

"Путін має зникнути": Стівен Кінг заговорив про загрозу російського диктатора для людства

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Стівен Кінг - фото 1
Стівен Кінг / twitter

Американський автор численних світових бестселерів Стівен Кінг неодноразово висловлювався щодо війни в Україні, різко засуджуючи агресію Росії. Тепер же письменник помітив, що Путін загрожує не лише українському народові, а й усій планеті.

Так, Стівен Кінг на своїй сторінці у Twitter заявив, що президент Росії Володимир Путін має зникнути. На думку "короля жахів", російський диктатор може погубити усе людство.

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Путін повинен зникнути до того, як він нас усіх уб'є. У той чи інший спосіб, – написав письменник.

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