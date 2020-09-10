Стильна Вікторія Бекхем показала варіант вишуканого образу на осінь

Відома модельєрка і співачка Вікторія Бекхем не перестає дивувати своїм чудовим стилем. Шанувальники у захваті від красуні!

На своїй сторінці в Instagram знаменитість продемонструвала модний образ, який підійде для осінньої погоди.

І ще: Хто з них матуся: відео з фітоняшками розбурхало Instagram

Вікторія опублікувала в соціальній мережі відеоролик, в якому показала подовжений трендовий піджак в клітинку. Цей принт не здає свої позиції, тому може бути актуальним ще не один сезон. Свій образ вона доповнила білою класичною сорочкою і спідницею довжини міді яскраво-фіолетового відтінку. Струнку талію знаменитість підкреслила за допомогою ременя-ланцюжка.

"Родзинкою" образу стали високі чоботи зеленого кольору, які надали її луку більше яскравості та оригінальності. Вікторія продемонструвала, як можна комбінувати речі її бренду, щоб образ вийшов модним і сучасним.

Це цікаво: Справжній секс: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим бікіні