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Стильна Вікторія Бекхем показала варіант вишуканого образу на осінь

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Вікторія Бекхем - фото 1
Вікторія Бекхем / gettyimages

Відома модельєрка і співачка Вікторія Бекхем не перестає дивувати своїм чудовим стилем. Шанувальники у захваті від красуні!

На своїй сторінці в Instagram знаменитість продемонструвала модний образ, який підійде для осінньої погоди.

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Вікторія опублікувала в соціальній мережі відеоролик, в якому показала подовжений трендовий піджак в клітинку. Цей принт не здає свої позиції, тому може бути актуальним ще не один сезон. Свій образ вона доповнила білою класичною сорочкою і спідницею довжини міді яскраво-фіолетового відтінку. Струнку талію знаменитість підкреслила за допомогою ременя-ланцюжка.

"Родзинкою" образу стали високі чоботи зеленого кольору, які надали її луку більше яскравості та оригінальності. Вікторія продемонструвала, як можна комбінувати речі її бренду, щоб образ вийшов модним і сучасним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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