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Хто з них матуся: відео з фітоняшками розбурхало Instagram

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Фітоняшка показал свою маму - фото 1
Фітоняшка показал свою маму / instagram.com/jenselter

Блогерка влаштувала ефектні танці з матусею, але її шанувальники не можуть впізнати, хто з них молодший. Здається, мама знає секрет вічної молодості.

27-річна блогерка Джен Селтер на своєму профілі в соцмережі Instagram активно мотивує доглядати за собою та своєю формою. Дівчина регулярно демонструє різноманітні вправи та не соромиться хизуватись ідеальною фігурою. тому не дивно, що за Джен стежать понад 12 мільйонів підписників.

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Нещодавно дівчина зняла спільне танцювальне відео у яскравих костюмах з мамою Джилл, які вже 50 років. Але на ролику майже неможливо визначити, де ж блогерка, а де її матуся. Вочевидь, Джен має чудову генетику, адже її матір виглядає неймовірно та ламає стереотипи про те, як виглядають жінки в її віці.

Спойлер: Джен (зліва) і її мама Джилл (справа):
Хто з них матуся: відео з фітоняшками розбурхало Instagram - фото 424296

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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