Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Справжній секс: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим бікіні

  • 73
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських вразила своїх підписників в Instagram сексуальним знімком. Красуня сфотографувалася у пікантному бікіні у дворі свого будинку.

Так, 33-річна Настя Каменських позувала у білому крихітному бікіні і сонцезахисних окулярах. Вона знята знизу. Колір купальника ефектно підкреслив засмагу Насті.

І ще: Шакіра показала фігуру в бікіні власного дизайну

"Насолоджуюся теплом на початку вересня", – прокоментувала англійською своє гаряче фото артистка. Шанувальники були в захваті від пікантного кадру, про що й написали у коментарях під знімком.

Читайте також: Іванка Трамп підкреслила фігуру смарагдовою сукнею з бантом-краваткою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
  • 05 вересня, 14:25
  • 1467
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 343
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2504536
Загрузка...
Новини