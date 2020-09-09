Справжній секс: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим бікіні

Зваблива українська співачка Настя Каменських вразила своїх підписників в Instagram сексуальним знімком. Красуня сфотографувалася у пікантному бікіні у дворі свого будинку.

Так, 33-річна Настя Каменських позувала у білому крихітному бікіні і сонцезахисних окулярах. Вона знята знизу. Колір купальника ефектно підкреслив засмагу Насті.

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"Насолоджуюся теплом на початку вересня", – прокоментувала англійською своє гаряче фото артистка. Шанувальники були в захваті від пікантного кадру, про що й написали у коментарях під знімком.

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