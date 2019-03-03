Стикування космічного корабля з МКС показали на відео

Космічний корабель Crew Dragon від SpaceX успішно зістикувався з МКС у повністю автоматичному режимі. Він призначений для доставки астронавтів і корисних вантажів на орбіту. Пряма трансляція йшла на каналі NASA.

Стикування з МКС вважається найбільш небезпечною частиною польоту капсули – це перша автоматична операція для нового шлюзу станції, встановленого в 2016 році. NASA і Роскосмос домовилися про евакуацію екіпажу американського сегменту станції в російський сегмент, якщо щось піде не так.

Це цікаво: У мережі показали знімок нового регіону Червоної планети

На борту Crew Dragon залишився манекен з десятками датчиків, якого назвали на честь героїні фільму "Чужий" Еллен Ріплі. NASA також помістило в капсулу близько 180 кілограмів обладнання і матеріалів для екіпажу космічної станції.

Crew – пілотована версія капсули Dragon, розробкою якої займається SpaceX, чий запуск відбувся 2 березня. Вона може доставляти до МКС сім членів екіпажу. Після стикування з МКС корабель проведе на орбіті майже тиждень і повернеться на Землю.

Читайте також: Магнітні бурі у березні 2019: коли українцям варто бути обачними