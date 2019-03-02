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Магнітні бурі у березні 2019: коли українцям варто бути обачними
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Березень 2019 принесе нові магнітні бурі, які відчують в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на березень, коли магнітне поле Землі відобразиться на самопочутті українців!
У березні 2019 року очікуємо одразу кілька потужних магнітних бур, що накриють Україну та світ, на початку та вкінці місяця. Середина місяця буде доволі неактивна на магнітні коливання. Читайте, коли ви відчуєте вплив Сонця на собі.
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Найпотужніші магнітні бурі чекають нас на самому початку місяця: 1 числа, а також вкінці місяця – 19 та 27-28 березня. Як зазначено у стандартній шкалі NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі такого класу можуть викликати сильні головні болі та порушити роботу серцево-судинної системи. Самопочуття погіршиться в цілому. Слабкі магнітні коливання будуть посеред місяця. У ці дні варто зберігати спокій та проводити більше часу на природі та свіжому повітрі.
|Календар магнітних бур на березень 2019
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Пам'ятайте, що бурі впливають на ваш організм, тому дбайте про здоров'я, захищайте організм від сонячного впливу. Не допускайте загострення хронічних захворювань. Вчені та лікарі рекомендують уникати алкогольних напоїв та нездорового харчування. Не забувайте, що легкі фізичні вправи та контрастний душ корисні для самопочуття та настрою.
Поради, як пережити магнітні бурі:
- Сон дуже важливий. Відпочивайте та будьте у гармонії з собою.
- Їжте продукти, які багаті на магній. До прикладу, шпинат, мигдаль або квасоля.
- Тримайте водний баланс у нормі. Кофеїн та алкоголь можуть призвести до зневоднення.
- Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, купіть потрібні ліки завчасно.
- Робіть ранкову зарядку. Фізична активність корисна для організму.
- Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ.
- Хороший настрій та позитивні емоції щодня!
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Розклад бур на березень 2019
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