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MARUV Євробачення 2019 8 березня

У мережі показали знімок нового регіону Червоної планети

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Нове фото з поверхні Марса - фото 1
Нове фото з поверхні Марса / space

Регіон відрізняється глинистим ґрунтом. Названий він на честь однієї з мальовничих шотландських областей.

Марсохід Curiosity продовжує свою подорож по поверхні Марса і на цей раз він надіслав знімок нової місцевості. Про це зазначається на сайті агентства.

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Космічний апарат був змушений пробиратися через глинисту область, названу на честь шотландського регіону Гленн Торрідон, який відомий своїми дивовижними перспективами.

Curiosity зафіксував місцевість на камеру Mast Camera (Mastcam). Кадр, за земним часом, був зроблений 10 лютого.

Знімок нового регіону Марса - фото 310648
Знімок нового регіону Марса

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Джерело: nasa
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