Степан Бандера став історичним діячем року

У "Вікімедіа України" назвали найпопулярніші статті української вікіпедії у 2022 році, а історичним діячем обрали лідера українського націоналістичного руху. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Степан Андрійович Бандера вперше став найбільш популярним історичним персонажем. У ГО "Вікімедіа" зазначають, що до нього це місце займав Тарас Шевченко, а у 2022 році він навіть не потрапив до списку кандидатів. Також в 50 найцікавіших суспільству статей не ввійшли публікації про Лесю Українку та Богдана Хмельницького.

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Першою найбільш відвідуваною публікацією у Вікіпедії стала стаття про російське вторгнення до України.

Друга – про Олексія Арестовича, радника Офісу Президента.

Третя – стаття "Україна".

...вперше теми війни та сьогодення настільки витіснили "шкільні" чи "освітні": значно більше людей хотіли зрозуміти, хто ж такий Арестович та що накоїла країна-агресорка у Грузії у 2008 році, а "вічно популярні" Леся Українка чи Богдан Хмельницький вперше випали з п'ятдесятки" – коментує рейтинг Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор української Вікіпедії.

Українців також цікавили статті про види озброєнь та російські ракетні комплекси.

статистика / ВІкімедіа України

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