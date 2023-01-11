10 цікавих слів, які вживав український письменник Василь Стефаник

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову з усіма її дивовижами та цікавинками. На цей раз мова піде про українського прозаїка Василя Стефаника й українську у його творах. Пропонуємо вашій увазі 10 покутських слів, які неодмінно вам сподобаються!

Ще зі школи пам'ятаємо, що майстер новели Стефаник писав коротко і страшно. Але не всі знають, що писав він покутсько-буковинським діалектом, лексикою якого письменник рясно наділяв своїх літературних персонажів, зокрема селян, "мужиків".

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Угурний – впертий, норовистий, зухвалий.

"Ти, небоже Петре, не будь угурний, та же знаєш, що молодий мусить старшому змовчєти". (з новели "Засідання")

Данець – танець.

"То с-ми з вами не одну не одну нічку збавив, то-сте в данці ходили, як сновавка – так рівно!" (з новели "Новина")

Каганець – маленький світильник, що складається з гнота та посуду, у який наливається олія, лій чи гас.

"Каганець блимав на припічку і потворив з кумів великі чорняві тіні й кинув їх на стелю". (з новели "Кленові листки")

Братися за барки – примусити кого-небудь зробити щось, загрожуючи бійкою.

"А Михайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав як стеклий". (з новели "Камінний хрест")

Усотаний – від "всотати" – втягати в себе рідину, газ, поживні речовини тощо.

"А увечір, лиш си укажеш до хати такий, як віхоть, як мийка, усотаний, а вони тобі в один голос і жінка, і діти: "Нема хліба". (зі збірки "Кленові листки")

Обрабувати – грабувати.

"Най тих москалів шлях трафить, що мене не обрабували!" (з новели "Воєнні шкоди")

Чортові в зуби – у найвіддаленіше місце.

"А то хами здеморалізовані, а то бидло, вони гадають дістати відшкодування? Чортові в зуби!" (з новели "Воєнні шкоди")

Питлювати язиком – багато говорити. Питлювати – молоти та просівати борошно особливого, дрібного мелення.

"Ти питлюєш язиком, як у млині…" (з новели "MORITURI")

Гай – Гайда. Уживається на початку речення як заспів у піснях, або для вираження жалю, співчуття, заклику.

"Гай, гай, ідемо, ти наперед іди" (з новели "Червоний Вексель")

Дрантє – старий, зношений одяг.

"… а на постелі та й на лаві все дрантє стоїть так, що пани то в руки не хотє брати". (з новели "У нас все свято")

Матеріал підготувала Тетяна Жидак

До теми: Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову