Світлини українців у традиційному строю Закарпаття здобули срібло на світовому конкурсі

Ужгородський фотограф Михайло Дорогович посів 2 місце в номінації "Люди/Культура", показавши красу і різноманіття "Культурного етносу Закарпаття".

Світлини відомого ужгородського фотографа Михайла Дороговича вразили світ на конкурсі New York Photography Awards і почесно стали кращими. Чоловік мав за мету відтворити автентичний побут, одежу і життя закарпатців, представивши глядачам різні краї багатонаціонального Закарпаття.

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Окрім Нью-Йоркського, Михайло з цією серією світлин взяв також срібло в іншому престижному конкурсі - Tokyo International Foto Awards 2022 (Японія). А ще не так давно окреме фото ужгородського фотографа потрапило в десятку найкращих публікацій International Photography Awards 2022 (Каліфорнія).

До слова, чоловік фотографує з 1995 року, відтоді це справа його життя. До світових конкурсів подався тільки минулого року, адже раніше не мав віри, що переможе.

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