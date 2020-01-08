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Статеве виховання: дивіться трейлер другого сезону серіалу

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Сексуальне виховання 2 сезон - фото 1
Сексуальне виховання 2 сезон / Honk News

У мережі з'явилось промо до другого сезону серіалу Статеве виховання (Sex Education) від Netlix, який зовсім скоро вийде на екранах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів трейлером до продовження британського комедійно-драматичного серіалу у Статеве виховання (Sex Education). Дата виходу другого сезону запланована вже на 17 січня.

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Сюжет розгортається навколо 16-річного підлітка Отіса Мілберна, який досі цнотливий. Щоправда, йому вдається відкрити у себе талант сексолога, а саме цією професією займається його матір. Але юнак допомагає не подружнім парам, а учням його ж школи. На цьому він не тільки заробляє, а й сам позбавляється проблем сексуального напрямку.

У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон та інші.

Сексуальне виховання: дивитись трейлер 2 сезону серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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