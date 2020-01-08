На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Статеве виховання: дивіться трейлер другого сезону серіалу
-
- 29
У мережі з'явилось промо до другого сезону серіалу Статеве виховання (Sex Education) від Netlix, який зовсім скоро вийде на екранах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів трейлером до продовження британського комедійно-драматичного серіалу у Статеве виховання (Sex Education). Дата виходу другого сезону запланована вже на 17 січня.
І ще: Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
Сюжет розгортається навколо 16-річного підлітка Отіса Мілберна, який досі цнотливий. Щоправда, йому вдається відкрити у себе талант сексолога, а саме цією професією займається його матір. Але юнак допомагає не подружнім парам, а учням його ж школи. На цьому він не тільки заробляє, а й сам позбавляється проблем сексуального напрямку.
У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон та інші.
Сексуальне виховання: дивитись трейлер 2 сезону серіалу онлайн:
Читайте також: Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Вино, сміх і собаки: що робити, щоб мати здорове серце
-
15:47Розроблено пластир для запобігання передчасної еякуляції: як він працює
-
15:19Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)
-
14:50Представлено дрони для польотів в печерах
-
14:17Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:51Без бюстгальтера і з наклейками на сосках: Періс Хілтон вийшла у світ в "голому" платті
-
13:18Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі
-
12:52У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото
-
12:30СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини
-
12:18Статеве виховання: дивіться трейлер другого сезону серіалу
-
12:00Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках
-
11:49Порноактриса надсилає свої інтимні фото тим, хто допомагає коалам в Австралії (18+)
-
11:25Міс Всесвіт 2012 показала ефектний бюст
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
-
10:55Чому варто пити каву: учені виявили нову корисну властивість
-
10:27Ілон Маск станцював на презентації в Китаї: веселе відео
-
09:57Компанія Mattel випустила першу ляльку з "порушенням слуху"
-
09:38Американці показали новий електромобіль, обладнаний караоке
-
09:25Різдвяна історія з Тіною Кароль: дивитись онлайн магічне шоу із колядками
-
09:00День ангела Марії 2020: значення імені та характер його власниць
-
08:50Що не варто їсти жінкам після 30
-
08:18Погода в Україні 8 січня: точний прогноз по містах
-
08:00Привітання з Днем ангела МАРІЇ: вірші, проза й смс на іменини 2020
-
15:19Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)
-
13:18Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі
-
11:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
-
08:18Погода в Україні 8 січня: точний прогноз по містах
- 07 січня
-
20:52Названо головне слово 2010-х
-
18:18Гороскоп на 8 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17ТОП-3 різдвяні фільми від Netflix: романтичні комедії для затишного вечора
-
12:50Українських водіїв попередили про нові штрафи
-
09:55Супрун розповіла, як правильно приготувати кутю та розкрила цікаві факти про смаколик
- 06 січня
-
21:33KAZKA - Різдвяна: дивіться новий кліп гурту "Ой як же було"
-
18:00Гороскоп на 7 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
14:15Варті кожної гривні: найкращі смартфони Xiaomi, які слід купити у 2020 році
-
12:00Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі
-
09:10Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах
- 05 січня
-
21:51Експерти розповіли, що найбільше збуджує жінок
-
19:15Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+)
-
17:00Як видалити акаунт з Instagram: інструкція дій з телефона чи комп'ютера
-
14:10З чим носити теплий светр, джемпер чи кардиган чоловікам: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Водіям на замітку: найабсурдніші правила дорожнього руху в США
-
08:33Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради
- 04 січня
-
21:54Снігурочка, яка зґвалтувала поліцейського: Ірина Білик вразила відвертим образом
-
19:24Названо найбільші технологічні провали десятиріччя
-
16:00Де здати новорічну ялинку після свят: пункти прийому в Києві та Львові
-
13:00Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку