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Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
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2020 рік принесе не лише чимало свіжих кіно, а й серіалів, на які вже з нетерпінням очікують глядачі. Детективи, анімація, пригоди та комедії - все це шукай у підбірці нових серіалів майбутнього року від Радіо МАКСИМУМ.
Аватар: Останній захисник (Avatar: The Last Airbender)
Дата виходу: колись у 2020 році
Стрімінговий сервіс Netflix вирішив зробити рімейк аніме з реальними акторами. Щоправда, всі деталі залишаються у таємниці, але фанати аніме з нетерпінням очікують на щось справді круте.
Нагадаємо, що аніме розповідало про 12-річного мага повітря Аанга, який дізнається, що тепер він - нове втілення Аватара. Тож у швидкому режимі хлопець починає навчання, аби вберегти світ від війни. Але вся вага нового титулу лякає Аанга і він тікає на безлюдний острів, однак по дорозі потрапляє у шторм. Врешті, сила Аватара проявляється, і хлопець заморожує себе та свого летючого бізона Аппі. А весь серіал показує події через 100 років після зникнення Аанга.
Зоряний шлях: Пікард (Star Trek: Picard)
Дата виходу: 23 січня
Ще один серіал у всесвіті Зоряного шляху, який зосередить увагу на історії екскапітана Ентерпрайзу Жана-Люка Пікара. Сюжет розгорнеться через 20 років після події фільму "Зоряний шлях: Відплата" (2002 рік). А в головній ролі буде неймовірний Патрік Стюарт.
Старгьорл (Stargirl)
Дата виходу: колись у 2020 році
Ще один серіал на The CW, який буде зв'язаний зі "Стрілою". Невдовзі Олівер Квін отримає нового союзника в образі Старгьорл, яка може позмагатись за своїми уміннями з Капітаном Марвел. Щоправда, добре, що Стар залишається у коміксах DC, а Керолл Денвер - у Marvel. І сподіватися на круту графіку чи образи не варто, адже новинка лише поповнити ряди Флеша, Супрегьорл та інших попсових серіалів. Зате фанатам буде цікаво спостерігати за розкриттям ще одного героя коміксів.
Сокіл і Зимовий солдат (The Falcon and the Winter Soldier)
Дата виходу: колись у 2020 році
Disney серйозно взявся за Месників та їхнє серіальне майбутнє. А події нового серіалу відбуватиметься одразу ж після подій "Месників: Фінал". Не важко здогадатись, хто ж буде ключовими героями і хто виконає їх ролі. А от сюжет та інші деталі новинки все ще у таємниці.
Володар перснів (The Lord of the Rings)
Дата виходу: колись у 2020 році
Найдорожчий серіал в історії, який точно прикує до себе мільйони шанувальників однойменних книг та фільмів. Витівка Amazon змушує сподіватись, що до кінця 2020 року глядачі таки зможуть оцінити всю помпезність приквела. Сюжет розповість про "Другу епоху", тобто ще до всіх ключових подій, які ми вже бачили. А головною героїнею повинна стати молода, але сильна Елдіен.
Шерлок (Sherlock)
Дата виходу: 1 січня
Фанати вже звикли, що на кілька нових серій доводиться чекати кілька років, тому, якщо ви вже й забули про те, що Бенедикт Камбербетч може бути не лише Доктором Стренджем, то пора згадувати сюжет попередніх епізодів. Вже п'ятий сезон врешті стане фінальним для пригод Шерлока та Ватсона у сучасних умовах. Важко припустити, чим же зараз режисери будуть дивувати.
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