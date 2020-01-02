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Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються

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Серіали січні 2020 - фото 1
Серіали січні 2020

Найкрутіші прем'єри серіалів січня 2020 сподобаються фанатам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у січні

Дракула (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Dracula
Жанр: жахи, трилер, містика, драма
Країна: Великобританія
Режисер: Джонні Кемпбелл
У головних ролях: Клас Банг, Морфідд Кларк, Марк Гейтісс, Луїза Ріхтер, Джон Хеффернан
Тривалість: 110 хв.
Коли: з 1 січня 2020

Пам'ятаєте серіал "Шерлок"? Саме його творці взялись за новенького Дракулу. Свіжі пригоди вампіра-аристократа мають здивувати. Не для слабкодухих!

Дракула, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Нас п'ятеро

Оригінальна назва мовою серіалу: Party of Five
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Родріго Гарсія
У головних ролях: Брендон Ларракуенте, Ніко Гуардадо, Ель Періс Легаспі, Емілі Тоста
Тривалість: 45 хв.
Коли: з 8 січня 2020

Батьків юного Еміліо депортують до Мексики, тож тепер на ньому залишається четверо його братів і сестер різного віку. Як п'ятьом дітям самим потурбуватись про себе та налагодити життя - про це й розповідає серіал.

Нас п'ятеро, дивитись трейлер серіалу онлайн:

П'ята авеню (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Avenue 5
Жанр: комедія, фантастика
Країна: США
Режисер: Армандо Іаннуччі
У головних ролях: Х'ю Лорі, Сьюзі Накамура, Ребекка Фронт, Захарі Вудс, Джош Гад
Тривалість: 45 хв.
Коли: з 19 січня 2020

Комедійний серіал розповість про майбутнє, де космічний туризм є звичайною річчю. Головний героєм стрічки є комік, який вирішив потішити себе круїзом на борту космічного судна "Галактика Джадда". Щоправда, до такої мандрівки не був готовий ніхто, навіть капітан.

П'ята авеню, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Зоряний шлях: Пікард (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Star Trek: Picard
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Ханель М. Кулпеппер, Джонатан Фрейкс
У головних ролях: Патрік Стюарт, Сантьяго Кабрера, Мішель Херд, Еван Евагора, Елісон Пілл
Тривалість: 45 хв.
Коли: з 23 січня 2020

Капітан Жан-Люк Пікар повертається на екрани у свіжому серіалі. Всі події розгортаються через 20 років після Зоряного шляху: Відплати. Нові пригоди у космосі чекають!

Зоряний шлях: Пікард, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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